Juventus-Sassuolo, che batosta: dopo il top player si ferma anche lui | Infortunio più lungo del previsto

Questa volta il tecnico è davvero disperato. Perde il suo top player e gli obiettivi stagionali si complicano ulteriormente.

Sebbene non facciano parte della stessa regione, Juventus e Sassuolo hanno un filo diretto comune che riguarda la salute dei loro bomber. Infatti, sia i bianconeri che i neroverdi hanno dei veri top player nel reparto offensivo ma spesso troppo fragili.

Basti pensare a Dušan Vlahović e Federico Chiesa della squadra di Massimiliano Allegri che, ad inizio campionato, sono stati costretti a dare più volte forfait. Al loro posto, in campo, sono subentrati Moise Kean e Arkadiusz Milik che non sembrerebbero essere pienamente corrispondenti alle richieste del tecnico toscano.

Ogni qualvolta sono stati chiamati in causa, però, hanno dimostrato di essere forti e sempre sul pezzo. Le condizioni fisiche del serbo e dell’italiano, spesso, sono state oggetto di critiche da parte dei tifosi che non capivano dove fosse il problema ricorrente ai loro infortuni ravvicinati.

Se a Torino la situazione è questa, i tifosi del Sassuolo sicuramente sanno di avere un tesoretto tra le mani da ormai diverso tempo. Stiamo parlando di Domenico Berardi che, più volte in passato avrebbe rifiutato offerte importanti proprio da squadre del calibro Juventus per restare in Emilia-Romagna.

I pupilli di Spalletti

Il suo legame con la squadra e la città è veramente forte anche se, in tutti questi anni, si è reso protagonista di infortuni più o meno gravi che ne hanno compromesso la stagione o comunque la vena realizzativa.

Un altro punto in comune che gli riguarda è la Nazionale. Infatti, sia Mimmo che Federico, sono dei punti imprescindibili della squadra allenata da Luciano Spalletti e, con ogni probabilità, saranno inseriti nella lista dei convocati per i prossimi Europei di calcio che si giocheranno dal mese di giugno in Germania.

Toljan fermo ai box

Ora, tornando al discorso degli infortuni, sembrerebbe che ci sia un altro talento del Sassuolo costretto a fermarsi ai box. Non stiamo parlando di attaccanti ma di un terzino che in questa prima parte di stagione è stato provvidenziale con i suoi assist e, a volte con qualche goal. Stiamo parlando di Jeremy Toljan.

Quest’ultimo, infatti, ha dimostrato di essere abile non solo in fase offensiva ma anche nel tornare in difesa e dare man forte alla squadra. Pertanto, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com sarà fermo ai box in seguito a una lesione del bicipite femorale sinistro.