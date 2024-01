Squalifica ufficiale, salterà tre giornate | Il colpo in faccia è stato punito

Squalifica pesante per il calciatore che sarà costretto a saltare le prossime tre partite. Scopriamo quali match non potrà disputare

Gli episodi di campo un tempo se non venivano ravvisati dall’arbitro potevano anche passare ingiudicati. Poi con l’introduzione della prova televisiva è diventato possibile sanzionare chi commetteva delle scorrettezze approfittando del fatto che il direttore di gara avesse lo sguardo rivolto altrove.

Adesso con l’ulteriore introduzione della tecnologia nella fattispecie del Var si possono rivedere questi episodi in tempo reale. Domenica scorsa però nonostante l’ausilio di questo strumento la squadra arbitrale di Inter-Verona non ha sanzionato una gomitata di Bastoni su Duda che è avvenuta poco prima dell’azione che ha portato al gol della vittoria di Frattesi.

Un episodio che ha mandato su tutte le furie i veneti e ha destato una forte indignazione a livello generale visto che il gesto è apparso abbastanza plateale. In altri casi però i calciatori che si sono macchiati di questi gesti a dir poco deprecabili hanno avuto una giusta punizione.

Ed è proprio ciò che è capitato ad una stella di livello mondiale, che qualche mese fa si era lasciato andare ad una reazione non propriamente sportiva durante una partita amichevole. A regolare la situazione ci ha pensato addirittura la FIFA che ha inflitto al giocatore ben tre giornate di squalifica.

Chi è il giocatore squalificato: si tratta di un fuoriclasse del calcio europeo

Il protagonista della vicenda è Leroy Sané fantasista del Bayern Monaco e della nazionale tedesca. Proprio con la maglia della Germania nella gara contro l’Austria che non aveva nulla in palio dello scorso novembre, ha dato una manata in pieno volto a Phillipp Mwene. La scorrettezza era stata ravvisata dal direttore di gara che aveva estratto il rosso per l’estroso attaccante tedesco.

La FIFA ha comminato per lui tre giornate di squalifica che gli costeranno le amichevoli primaverili contro Francia e Olanda. La terza partita potrebbe coincidere con l’inizio dell’Europeo, a meno che la federazione tedesca non programmi qualche altra sfida di preparazione alla rassegna continentale che si giocherà proprio in Germania.

Squalifica Sané, la Germania non ci sta: pronto il ricorso

Appresa la decisione della FIFA (che non è ancora definitiva) la Germania ha subito preso le contromisure. Infatti sembra intenzionata a fare ricorso e una volta che saranno rese note le motivazioni si muoverà di conseguenza. D’altronde per il Ct Nagelsmann è una pedina fondamentale anche alla luce delle recenti difficoltà della Nationalmannschatf.

La marcia di avvicinamento all’Europeo non è stata delle migliori e la partita contro l’Austria persa per 2-0 ha segnato l’esonero di Flick. Anche per questo tra i componenti della rosa c’è stato un bel po’ di nervosismo. Al contempo deve essere necessariamente essere messo da parte se si vuole ripartire nel migliore dei modi.