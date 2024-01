“Voglio la Champions”: Napoli-Inter, testa a testa per il pezzo pregiato | Ecco chi sigla il colpo dell’inverno

Il top player è pronto per la competizione europea. Mazzarri e Inzaghi si giocano il tutto per tutto per averlo in rosa.

Tra le squadre italiane presenti e qualificate agli ottavi di finale di Champions League figurano l’Inter, il Napoli e la Lazio. I biancocelesti guidati da Maurizio Sarri, sembrano essere rinvigoriti dopo la vittoria nel derby contro la Roma in Coppa Italia che ne hanno aperto le porte alle semifinali della competizione.

Proprio la Lazio, in questa parte di calciomercato invernale, dovrà correre ai ripari soprattutto nella fase difensiva del campo. Le due squadre che invece si ritrovano a dover puntellare qualcosa nel reparto offensivo sembrano essere il Napoli di Walter Mazzarri e l’Inter di Simone Inzaghi, ma partiamo per gradi.

I partenopei, sono reduci da un periodo veramente da dimenticare. La vena prolifica degli attaccanti assolutamente sterile e la partenza di Victor Osimhen per disputare la Coppa d’Africa con la Nigeria non fanno di certo alimentare buone speranze nell’ambiente.

Pertanto, sembrerebbe che il direttore sportivo Mauro Meluso si stia muovendo in una direzione ben precisa che possa portare a rafforzare la squadra soprattutto lì davanti portando qualche talento che già milita in Serie A.

Gli obiettivi di Napoli e Inter

Nei giorni scorsi si è parlato incessantemente di un ipotetico interesse per il belga del Verona, Cyril Ngonge che, ben si sta di districando in questa prima parte di campionato. Gli obiettivi degli azzurri, però, non riguardano solo il reparto offensivo ma anche il centrocampo e la difesa che risultano essere al di sotto del rendimento della passata stagione.

Se il Napoli deve rinforzarsi un po’ qua e là, i nerazzurri di certo se vogliono alimentare il sogno Champions League e conquistare lo Scudetto, dovranno migliorare la rosa. In modo particolare, Marotta e Ausilio oltre a mettere a segno importanti colpi a parametro zero, sono riusciti a portare a Milano il terzino Buchanan e, si pensa che possano muoversi al più presto per rinforzare l’attacco con un elemento di spicco.

Pinamonti pronto alla svolta

Da un’intervista rilasciata a Sportmediaset, Andrea Pinamonti del Sassuolo non ha nascosto il suo desiderio di poter disputare un giorno la Champions League: “Ho lasciato casa mia quando avevo 14 anni e all’Inter ho trovato un ambiente dove crescere sia come persona che come calciatore. Lì ho giocato un piccolo scampolo di partita in Champions, ma vorrei giocare con continuità e da protagonista”.

Napoli e Inter sono avvisate. Se volessero interessarsi al giocatore, dovrebbero parlarne con la società neroverde ma l’attaccante sarebbe propenso a giocarsi tutte le chances per disputare la più importante delle competizioni europee.