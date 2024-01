Osimhen, che delusione | Questa volta i tifosi temono il peggio: tutti gli sforzi non sono bastati

Il bomber del Napoli dispiaciuto per quanto accaduto. La strada si complica sempre di più: i sostenitori senza parole.

Nonostante lo scorso anno abbia ottenuto il titolo di capocannoniere di Serie A, Victor Osimhen sembra essere leggermente in ombra in questa prima parte di campionato con il Napoli. Il suo ottimo rapporto con Luciano Spalletti ha fatto sì che mettesse in atto tutto il suo talento e la sua professionalità al servizio degli azzurri.

Nello scorso campionato, infatti, i partenopei hanno vinto il terzo Scudetto della loro carriera dopo ben 33 anni di attesa. Il contributo del bomber nigeriano è stato provvidenziale e fondamentale al fine di regalare questo importantissimo trofeo alla città e a tutti i suoi sostenitori.

Il centravanti, però, dopo la partenza del tecnico di Certaldo, sembra non essere mai entrato in sintonia con il successore sulla panchina, il francese Rudi Garcia. Con quest’ultimo, infatti, in alcune partite è stato tangibile anche il tasso di poca tolleranza nei confronti di alcune sostituzioni che gli hanno fatto storcere il naso.

Victor, dopo l’esonero dell’ex allenatore della Roma, sembra aver ritrovato una nuova sintonia grazie al ritorno in panchina di Walter Mazzarri. Quest’ultimo, dopo 10 anni di assenza da Napoli, è ritornato in un periodo molto difficile ma, con le unghie e con i denti sta dimostrando di poterne venire fuori.

La partenza imminente

Non appena è ritornato in panchina, il tecnico toscano ha voluto parlare anche con i suoi giocatori e, molte sono state le parole che si sarebbe scambiato proprio con Osimhen affinché quest’ultimo ritrovasse anche quella serenità che aveva contraddistinto la sua passata stagione in azzurro.

Nell’ultima partita di campionato, sia lui che Anguissa non erano presenti e non lo saranno anche nei prossimi match. Infatti, sono impegnati nella Coppa d’Africa rispettivamente con la Nigeria e il Camerun.

Il gol di Osimhen non basta

Non sappiamo quando l’allenatore potrà avere loro nuovamente in squadra ma una cosa è certa, coloro che al momento sono impegnati in campionato e lo saranno anche in Champions League contro il Barcellona, dovranno dimostrare di possedere tutte le carte giuste per non far piangere i due nazionali.

Al momento, però, l’attaccante nigeriano non può certamente essere felice ed esultare. Infatti, nella partita disputata contro la Guinea Equatoriale, la sua Nazionale ha pareggiato per 1-1 proprio grazie ad un suo gol. Molte sono state le occasioni per la Nigeria che non è riuscita a regalare ai tifosi una vittoria.