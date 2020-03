Erdis Kraja è uno di quei rosanero che più di tutti sta soffrendo in questo periodo difficilissimo. Il centrocampista, infatti, ha la sua famiglia lontana e che vive a Palazzolo sull’Oglio, piccolo comune in provincia di Brescia.

“A Palermo non c’è la stessa gravità della situazione che dalle mie parti- dice in un’intervista a Benedetto Giardina per il Giornale di Sicilia – . Sono in contatto con la mia famiglia ogni giorno. Stanno prendendo tutte le precauzioni possibili. Nessuno di loro ha avuto niente a che fare col virus“.







“Palermo ha risposto veramente bene alla crisi – continua – . L’isolamento lo vivo serenamente, condivido la casa con Silipo e Rizzo Pinna. Ci siamo ambientati benissimo. Basti pensare che la scorsa settimana il direttore Sagramola ha trovato me e Silipo al supermercato a fare la spesa…”.

Kraja parla anche della possibilità di riprendere a giocare dopo che la fase critica dell’emergenza sia passata: “Leggo tante ipotesi, la mia speranza è sempre quella di tornare a giocare il prima possibile, poi penso che non sia giusto farlo ora. Tra un mese non so come sarà, ma bisogna aspettare. Io mi sto allenando per qualsiasi evenienza, mi tengo pronto”.

LEGGI ANCHE

L’INTERVISTA A STRUNA

LE PAROLE DI LO MONACO