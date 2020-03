Juan Mauri, come tutti i compagni di squadra, è rimasto a Palermo per vivere questo periodo di “quarantena”, anche se questo ha comportato un distacco da tutta la famiglia, compreso suo fratello José, ex calciatore di Parma e Milan.

Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, riporta le dichiarazioni di José al portale Olè: “Mio fratello Juan gioca nel Palermo in Serie D. Mi racconta che in Italia tutti i giorni sono disperati, perché hanno tardato a prestare attenzione a quello che stava accadendo”.







José racconta anche del completo isolamento della famiglia di Juan, come per tutti gli italiani: “Stanno completamente chiusi in casa; esce soltanto lui per fare la spesa”.

“È molto difficile – conclude l’ex Parma e Milan – anche altri miei ex compagni sono angosciati”.

