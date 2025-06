La Sampdoria conquista la salvezza a tavolino: gara interrotta, dura contestazione dei tifosi ​​

Si chiude con l’ennesimo colpo di scena una delle vicende più caotiche e mal gestite del calcio italiano degli ultimi anni. La Sampdoria ottiene la permanenza in Serie B, ma lo fa a tavolino. La squadra guidata da Evani era già avanti 0 – 2 all’Arechi, replicando il successo dell’andata, quando la partita è stata prima sospesa e poi definitivamente interrotta a causa della durissima contestazione dei tifosi della Salernitana.

Per i blucerchiati si tratta di un traguardo insperato fino a poche settimane fa. Per la Salernitana, invece, arriva una retrocessione amarissima in Serie C, chiusa nel caos e tra pesanti polemiche.

Eppure, la gara sembrava poter prendere una piega diversa. A sbloccarla, infatti, era stata la squadra di Marino, con Ferrari che aveva fatto esplodere lo stadio segnando il gol dell’1 – 0. Tuttavia, la rete è stata annullata dall’arbitro Doveri per un tocco di mano, dopo il check del VAR Marini. Poco dopo, come spesso accade nel calcio, arriva il contraccolpo: da una mischia su calcio piazzato nasce il gol di Coda, che porta avanti la Samp e spezza l’equilibrio.





Crollo Salernitana, esulta la Samp

La Salernitana accusa il colpo e fatica a reagire. L’inizio della ripresa è un altro colpo al cuore per i granata: Sibilli firma il raddoppio, ancora sugli sviluppi di un calcio piazzato. A quel punto la rimonta diventa una missione impossibile: servivano quattro gol, senza subirne, per ribaltare il destino. Il cronometro corre e la squadra di casa si spegne, anche perché il pubblico contesta pesantemente gettando fumogeni e seggiolini in campo a più riprese. La partita viene interrotta al minuto 65′ e l’arbitro Doveri decide di non proseguire. Il Giudice Sportivo, nei prossimi giorni, decreterà lo 0 – 3 a tavolino.

Una salvezza che, per la verità, non sarebbe neppure dovuta esistere in origine. La Samp era retrocessa al termine della regular season, ma ha beneficiato della ‘riammissione’ ai playout dopo la retrocessione del Brescia. Una seconda chance che Evani e i suoi hanno sfruttato al meglio. Resta però il forte senso di disagio per una gestione confusa e tardiva dell’intera vicenda, che lascia l’ennesima macchia su un calcio italiano troppo spesso incapace di rispettare tempi e regole.

Serie B 2025/26: ecco tutte le partecipanti

Con la retrocessione della Salernitana e la salvezza della Sampdoria, si completa ufficialmente il quadro delle squadre che parteciperanno alla prossima Serie B. Dalla Serie A scendono Monza, Venezia ed Empoli. A queste si aggiungono: Spezia, Juve Stabia, Catanzaro, Cesena, Palermo, Bari, Modena, Südtirol, Reggiana, Carrarese, Mantova, Frosinone e, appunto, la Sampdoria. Completano il gruppo le formazioni neopromosse dalla Serie C: il Padova, la Virtus Entella, l’Avellino e il Pescara, vincitore dei playoff.

