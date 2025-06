Salernitana - Sampdoria, partita sospesa: ecco perché ​​

Salernitana – Sampdoria è stata sospesa per diversi minuti a causa della durissima contestazione dei tifosi granata. Intorno al minuto 65, con il risultato sullo 0 – 2 in favore dei blucerchiati, la partita ha vissuto una fase di stallo in cui le squadre sono rimaste in campo senza giocare, travolte da un clima rovente.

Pur senza un’interruzione ufficiale – il cronometro ha continuato a scorrere – l’arbitro Doveri ha di fatto fermato il gioco, ritenendo impossibile proseguire a causa della gravità della situazione. Dalla curva sono piovuti in campo fumogeni, ma anche seggiolini. La tensione era altissima, alimentata non solo dal risultato in campo, ma anche dalle polemiche e dalle proteste che avevano preceduto l’intera doppia sfida playout.

Al 74’, con la situazione ormai degenerata, Doveri ha deciso di mandare le squadre negli spogliatoi per motivi di sicurezza. Nemmeno i ripetuti annunci dello speaker sono serviti a calmare gli animi: la tifoseria ha continuato a contestare con veemenza, indirizzando la propria rabbia verso tutti, dalla dirigenza della Salernitana fino alla Lega.





IN AGGIORNAMENTO

LEGGI ANCHE

CALCIOMERCATO PALERMO, SI STRINGE PER AUDERO ED ELIA