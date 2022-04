MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Catania vive un’altra giornata nell’attesa. A più di trentasei ore dal pagamento di duecentomila euro effettuato da Benedetto Mancini, il Tribunale etneo non ha ancora comunicato se il versamento parziale verrà accettato o meno.

Eppure, riporta il quotidiano La Sicilia, nella giornata di mercoledì (un giorno dopo che Mancini ha depositato il denaro) è stato organizzato un incontro fra il giudice delegato, il dottor Ciraolo, e i tre curatori. Tuttavia, nessuna decisione e, quindi, nessuna nota ufficiale.

Un comunicato che potrebbe uscire oggi, al termine della Camera del Consiglio della sezione fallimentare che si svolge ogni giovedì mattina.

Oltre alle vicende inerenti al Tribunale, il quotidiano esprime la sua perplessità per il comportamento di Mancini, che è “difficile da comprendere”. Tutto questa in una piazza come Catania che, si legge, “ha bisogno di sostegni concreti e risorse ingenti per avviare l’operazione rilancio”.

