“Posso solo ringraziare i tifosi che hanno seguito la squadra in Lucania”. Maurizio Pellegrino mostra ancora riconoscenza verso i sostenitori rossazzurri, che anche nell’ultima trasferta contro il Potenza hanno seguito numerosi (circa 300) la partita del Catania. “Una forza importante per tutti noi”, ha detto il dirigente etneo in un’intervista per La Sicilia.

“Il sostegno dei catanesi fuori casa è stato argomento di discussione all’interno dello spogliatoio con i calciatori e con Baldini – ha aggiunto Pellegrino – ho colto negli occhi dei ragazzi un sentimento di riconoscenza e anche di orgoglio nei confronti di chi segue e incoraggia il gruppo”.

E il dirigente, per la gara col Latina, richiama ancora il pubblico rossazzurro: “Domenica speriamo in una presenza massiccia di spettatori, la squadra ha dimostrato di onorare la maglia, il pareggio di Potenza è stato voluto e meritato”.

Infine, Pellegrino ha detto di aver “saputo dell’esborso di una cifra parziale da parte di Benedetto Mancini”, e ha commentato spiegando che “noi possiamo solo andare avanti con il nostro lavoro, ed è quello che vogliamo”.

