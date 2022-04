MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Nel giorno in cui si sarebbe dovuto giocare il derby col Palermo, il Comune di Catania ha avviato la procedura per chiedere la disponibilità alla FIGC di un titolo sportivo di Serie D.

Ai microfoni del quotidiano La Sicilia, il sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi ha spiegato che “i candidati devono presentare un piano industriale di due o tre anni nel quale indicheranno le somme da investire dimostrando di averle. Servono valori etici e morali. Il Catania è sparito in modo indecoroso, vigileremo perché non si verifichino episodi simili”, ha concluso.

In un’intervista del quotidiano, ha parlato anche il presidente della Vibonese, Pippo Caffo, che ha specificato: “lo amo il Catania, ma sono il presidente della Vibonese e devo portare avanti quest’attività che è già dispendiosa sul piano economico e non solo. lo spero che il calcio a Catania venga riportato in vita da forze capaci, anche locali, e sensibili visto l’attaccamento di una piazza che non meritava di sparire in questo modo”.

