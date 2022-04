MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Arrivano conferme sull’interesse del City Football Group per l’acquisto del Palermo. La holding emiratina che possiede le quote del Manchester City ha messo gli occhi sul club rosanero, considerato fra le occasioni migliori in Italia nonostante sia in Serie C.

Dopo la notizia accennata ieri da Gianluca Di Marzio negli studi di Sky, oggi Benedetto Giardina sulle pagine del Giornale di Sicilia spiega che l’interesse è nato “qualche tempo fa, tanto da portare alcuni emissari a seguire con attenzione le vicende societarie rosanero”.

Giardina fa riferimento ai ‘problemi’ che si sono presentati negli ultimi mesi fra Dario Mirri e Tony di Piazza, che hanno portato al recesso dell’imprenditore italo-americano e il sequestro delle quote del Palermo per un totale di 2,35 milioni di euro. Inoltre, sottolinea che Mirri potrebbe rimanere il presidente del club.

L’obiettivo del City Football Group è quello di comunicare ad investire anche nel calcio italiano: come abbiamo spiegato ieri, la società detiene ben dieci club in tutto il mondo. In Europa, oltre alla società che ha domina da diversi anni in Inghilterra, ci sono altre tre società: Girona (Spagna), Troyes (Francia) e Lommel (Belgio).

Si parla di tre club neopromossi in prima divisione o tuttora militanti in seconda serie e che dunque non vanno contro la regola per cui un soggetto giuridico può partecipare alle coppe europee con un solo club per evitare conflitti di interessi.

