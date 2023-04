MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Stadio “Renzo Barbera” bocciato: niente Europei. È incredibile pensare che lo stadio della quinta città d’Italia non abbia un impianto all’altezza e venga ritenuto inadeguato dall’Uefa“.

Sono le parole del deputato regionale di ScN, Ismaele La Vardera, in seguito all’esclusione dello stadio Barbera dalle 10 città designate a ospitare la fase finale dell’Europeo.

“È una sconfitta per la politica tutta, ma per lo sport. Ma non solo per il calcio penso alle associazioni sportive che non hanno spazi, in contesti dove lo sport salva vite. Ho richiesto audizione urgente del sindaco di Palermo in V commissione”, scrive l’ex Iena sui social.

“Ho depositato stamattina una richiesta di audizione urgente del sindaco di Palermo, dell’assessore regionale allo sport Amata e dell’assessore allo sport del comune di Palermo Figuccia. Vogliamo risposte”.

Il post

LEGGI ANCHE

PALERMO IN STADIO CONFUSIONALE: E’ L’ORA DELL’INDIGNAZIONE (QUELLA VERA)

PALERMO ‘SCARTATO’ DA EURO2032, IL COMUNICATO DELLA FIGC COL COMMENTO DI GRAVINA

PALERMO ‘SCARTATO’ DA EURO2032, IL COMMENTO DELL’ASSESSORE FIGUCCIA