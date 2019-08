Parla Antonello Laneri. Dopo essere stato vicino a diventare ds del Palermo, l’ex direttore sportivo del Siracusa dice la sua sulla squadra rosanero, sul mercato e sulle difficoltà del campionato di Serie D che prenderà il via tra 7 giorni.

“BATTESIMO” AL BARBERA PER IL PALERMO DI PERGOLIZZI

Intervistato dal Giornale di Sicilia, Laneri sottolinea: “Il Palermo si è attrezzato per vincere il campionato. Ha preso giocatori esperti e giovani di livello, sarà una stagione dura perché tutte le squadre che incontreranno il Palermo giocheranno con l’acqua alla gola. Il campionato di serie D è particolare; serve qualità ma anche tanta quantità. La squadra deve calarsi nella categoria. Non vinci le partite perché ti chiami Palermo: tutte giocheranno la partita della vita e le battaglie saranno anche al Barbera perché cercheranno di chiudersi dietro”.

E su Pergolizzi e squadra dice: “É un ottimo allenatore, ha fatto buone cose sia nel settore giovanile che tra i dilettanti. Tra l’altro si tratta di un palermitano, metterà qualcosa in più. La squadra è già completa, ma ancora manca qualcosina perché davanti c’è solo Ricciardo. Serve qualche rincalzo in più davanti per completare la rosa, ma già oggi è competitiva. Il Palermo si è mosso bene sul mercato e ha preso under forti: bisogna vedere come si adatteranno alla Serie D dove serve la corsa più che la qualità”.

Sulle potenziali avversarie sottolinea: “Il campionato rispetto all’anno scorso è più complicato. Il Savoia ha fatto una buona squadra e gioca in un campo dove darà filo da torcere a tutti. Il Giugliano si è mosso bene, ma la sorpresa del campionato può essere l’Acireale; ganno preso diversi giocatori che erano a Siracusa. Può essere la mina vagante, poi ci sono le due messinesi”.

