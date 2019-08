Il direttore di Stadionews Guido Monastra è stato premiato nel corso della manifestazione “Premio Sicilia in” per “40 anni di giornalismo nel corso dei quali su carta, radio, tv e internet ha raccontato di calcio e politica”. Un riconoscimento consegnato dalla popolare attrice italiana Maria Grazia Cucinotta (nella foto) nel corso di una serata di gala organizzata da Edizione GA, che si è svolta nella splendida cornice del Porto turistico di Marina di Ragusa.

Guido Monastra, attualmente anche responsabile della redazione siciliana de “L’Opinione” (sicilia.opinione.it), è da quasi tre anni direttore di Stadionews.it e ha rappresentato uno dei punti di riferimento per intere generazioni di tifosi rosanero: per circa 20 anni ha fatto vivere le partite del Palermo attraverso radio e telecronache “sudamericane”, ha collaborato per 25 anni con la Gazzetta dello Sport, ha condotto numerosi programmi di approfondimento calcistico ed è anche stato capo ufficio stampa della Regione siciliana e direttore dei telegiornali delle emittenti regionali Teleregione e Trm.

