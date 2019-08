“Palermo, una festa con polemiche”. Questo il titolo principale scelto dal Giornale di Sicilia per aprire le due pagine dedicate al Palermo: il tema principale (oltre ad un’intervista a Laneri – vicino a diventare ds) è la “Notte dei Campioni” rosanero; oltre 30 ex giocatori del Palermo che terranno a battesimo la formazione che affronterà il campionato di Serie D. Ma sullo sfondo resta accesa la polemica su Fabrizio Miccoli.

“BATTESIMO” AL BARBERA PER IL PALERMO DI PERGOLIZZI

Giovanni Mazzola riporta gli ultimi dati sulla partecipazione di pubblico (previste almeno 15 mila presenze), ma approfondisce anche la questione legata alla presenza dell’ex attaccante rosanero: “La sua partecipazione alla sfida di stasera ha creato non poche polemiche, di fatto spaccando in due la tifoseria. Alcuni lo hanno assolto, altri contestualizzano la sua presenza solo all’ambito calcistico”.

Ed è contro la spiegazione fornita dal presidente Mirri, che si è scagliata Maria Falcone: “Sostenere che lo sport, il pallone, non c’entri nulla con certi temi è un errore. Soprattutto se viene da un palermitano che dovrebbe sapere cosa è la mafia e la mentalità mafiosa abbiano rappresentato”. Il quotidiano riporta la posizione della società che nega l’eventuale tentativo di riabilitare Miccoli, ma lo stesso quotidiano si interroga se effettivamente Miccoli scenderà in campo questa sera.

Sulle pagine del Giornale di Sicilia, troviamo poi il punto sul mercato (sempre Comi l’obiettivo per l’attacco) e sui giocatori in prova, con le parole amare di Dellafiore dopo la decisione del Palermo di non tesserarlo. Spazio anche per un’analisi sui due possibili moduli della stagione, dal 4-3-1-2 base ad un variante con il 3-4-1-2.

