Quando il Palermo gioca a Livorno la sfida è sempre ricca di gol. L’ultima partita finita senza reti allo stadio “Armando Picchi” risale alla stagione 1971/72, poi sempre “gol e gol” nelle successive sette sfide.

Il Palermo è sotto nei precedenti a Livorno: i toscani, infatti, su 21 partite ne hanno vinte 7, 8 sono i pareggi mentre 6 le vittorie dei rosanero, che sono sotto anche per gol segnati (33 per il Livorno, 28 per il Palermo).

È il primo confronto ufficiale da allenatori per Roberto Breda e Delio Rossi, che hanno avuto una grande storia in comune. L’attuale tecnico del Palermo è stato allenatore di Breda nella Salernitana dal 1993/94 al 1994/95 e dal luglio 1997 al marzo 1999, centrando assieme la promozione dalla C-1 alla B nel 1993/94 e dalla B alla A nel 1997/98.

Per Delio Rossi è il dodicesimo confronto ufficiale con il Livorno e il bilancio è di nove vittorie l’allenatore rosa, un pareggio e una sola vittoria toscana. In queste undici partite le squadre di Rossi hanno sempre segnato, per un totale di 16 gol realizzati.

