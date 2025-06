Lo stadio “Barbera” supera la prova: dopo “Gigi & Friends” il prato è ancora in forma ​​

Il “Renzo Barbera” ha risposto bene alla doppia serata del concerto “Gigi & Friends – Sicily for Life”, tenutosi il 20 e 21 giugno. Un evento benefico che ha attirato circa 60mila persone, trasformando lo stadio palermitano in una vibrante arena musicale. Sul palco, artisti del calibro di Gigi D’Alessio, Elodie, Geolier, Fiorella Mannoia, Noemi, Sal Da Vinci, Clementino, Lda, The Kolors ed Elena D’Amari hanno infiammato il pubblico per una causa importante: raccogliere fondi per la realizzazione di un poliambulatorio pediatrico e neonatale a Villa Belmonte, nel quartiere Acquasanta di Palermo. La struttura sarà dedicata ai bambini siciliani affetti da malattie rare.

Il prato del “Barbera” tira un sospiro di sollievo

La buona notizia arriva da chi il “Barbera” lo vive quotidianamente: il terreno di gioco ha risposto bene. A differenza di quanto accaduto due anni fa, in occasione del concerto di Vasco Rossi – che lasciò il manto erboso in condizioni critiche – questa volta l’impatto è stato contenuto.

Le operazioni di smantellamento del palco saranno seguite immediatamente da risemina e trattamenti rigenerativi. Secondo le previsioni, l’intervento sarà più rapido rispetto al post-Vasco e meno invasivo: un recupero veloce, in vista della nuova stagione calcistica.





