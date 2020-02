Parla Giovanni Malagò. Il presidente del CONI è stato il protagonista di una lunga intervista per Il Corriere dello Sport e ha approfondito l’impatto del Coronavirus sul mondo dello sport, oltre a commentare la lotta Scudetto in Serie A.

“Rappresentiamo il 2 per cento del Pil, più l’indotto – afferma – . C’è un danno economico enorme, ma c’è anche un danno propriamente sportivo. Se ti annullo una competizione in casa, valida per la qualificazione olimpica, la tua squadra avrà meno chance. Se hai una finale di Coppa del mondo di un grande sport, che è a rischio, il danno per quella disciplina si proietta nel futuro. Ed è incalcolabile”.





“Da uomo delle istituzioni credo che si sia voluto dare un segnale di sensibilità e di attenzione e confermare la priorità della salute pubblica – continua – . Ma questo ha innescato una serie di reazioni a catena con le quali ci troviamo a fare i conti. Da lunedì non posso che sperare che il rispetto delle prescrizioni adottate rimetta il Paese nelle condizioni di rientrare nella normalità. Ma nessuno lo può garantire e, di conseguenza, penso che si stia navigando a vista. Martedì sapremo se i divieti hanno funzionato, o se sono stati una scommessa persa e pagata cara”.

Sulla corsa Scudetto, dice: “Faccio un ragionamento di buon senso: chi è concentrato su una sola competizione può metterci dentro tutte le energie fisiche e mentali. La Lazio vive questa condizione. Se penso solo alle incertezze dell’Inter sul calendario, anche per via del Coronavirus, non vorrei stare nei panni di Conte”.

LEGGI ANCHE

JUVE – INTER SI GIOCA A PORTE CHIUSE