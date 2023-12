Manchester City – Fluminense in tv e streaming: dove vederla, canale, orario / Mondiale per Club

È arrivato il giorno della finale del Mondiale per Club. Il Manchester City strafavorito affronta i brasiliani del Fluminense, vincitori dell’ultima Copa Libertadores. Si gioca al King Abdullah Sports City di Jeddah, in Arabia Saudita. Calcio d’inizio fissato per le ore 19.00 di oggi, venerdì 22 dicembre. Ma dove vedere la partita in tv o in streaming?

MANCHESTER CITY – FLUMINENSE IN TV E STREAMING: DOVE VEDERLA, CANALE, ORARIO, LINK LIVE / FINALE MONDIALE PER CLUB

La finale tra Manchester City e Fluminense non sarà visibile in diretta tv in Italia. In streaming, invece, ci sarà la diretta gratis sul canale YouTube di “Cronache di Spogliatoio”.

NOTA BENE – La Fifa trasmette questa partita (e tutte le partite del Mondiale per Club) sulla propria piattaforma proprietaria, FIFA+, ma il live streaming è bloccato per gli utenti connessi dall’Italia.