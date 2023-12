Como – Palermo in tv e streaming: dove vedere in diretta, canale, orario

Parte la rincorda del Palermo in un miniciclo di due partite che comincerà oggi. Si parte dal Como terzo che Corini vuole battere per rosicchiare punti preziosi. Calcio d’inizio alle ore 14 di oggi, sabato 23 dicembre. Ma dove vedere la partita in tv e in live streaming?

INFO TV E STREAMING COMO – PALERMO SERIE B: DOVE VEDERLA, CANALE, LINK, NIENTE DIRETTA GRATIS / SKY, NOW, DAZN

Il match è visibile in diretta tv su Sky Sport: la partita sarà trasmessa integralmente sul canale 255, con live streaming su Sky Go e NOW. NOTA BENE – La partita è trasmessa in streaming anche da DAZN (QUI il link).

DAZN IN TV: COME VEDERE LA PARTITA SU UN TELEVISORE

Per vedere lo streaming di DAZN su una tv serve una smart tv connessa a internet, una console supportata oppure un decoder Sky Q. Altrimenti va collegato il proprio pc, smartphone o tablet alla televisione: per farlo si possono utilizzare dispositivi wireless come Google Chromecast o Amazon Fire stick, oppure collegare all’uscita HDMI il proprio pc, smartphone o tablet alla tv usando il cavo specifico.