Mantova, il presidente Piccoli: “Perché non è stato rivisto il rigore fischiato al Palermo?”

Il presidente del Mantova, Filippo Piccoli, è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione dopo il pareggio contro il Palermo. Il patron ha parlato anche di qualche decisione arbitrale non condivisa, come quella del calcio di rigore assegnato ai rosa per fallo di De Maio su Le Douaron.

“Se mi vai a rivedere il rigore su Mensah, che giustamente era da annullare, non capisco quale dinamica non ti porti a rivedere il rigore fischiato al Palermo – afferma – . Non è una polemica nei confronti della classe arbitrale, è chiaro che secondo me debba essere fatta a livello nazionale una riflessione sul reale utilizzo e su come debba essere regolamentato il Var”.

Sulla situazione della squadra, dice: “Da Palermo il Mantova esce come nelle precedenti partite, abbiamo una estrema convinzione che quello che stiamo facendo lo stiamo facendo correttamente. Siamo in linea con gli obiettivi”.





E sull’apporto dei tifosi, che si sono recati a Palermo nonostante la chiusura del settore ospiti, dice: “Sono rimasti in città tutta la domenica. Mi hanno emozionato e sento veramente un debito di riconoscenza nei confronti di queste persone che hanno fatto dei chilometri e hanno speso dei soldi”.

LEGGI ANCHE

PALERMO, EMERGENZA IN DIFESA