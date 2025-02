Mazzitelli: “Il Sassuolo ha tutto per stare in Serie A, qui funzionano tante cose”

Il nuovo centrocampista del Sassuolo, Luca Mazzitelli, ha parlato ai canali ufficiali del Sassuolo della sua terza parentesi neroverde dopo il biennio 2016-18 e il breve ritorno nel 2019/20. Il giocatore, accostato anche al Palermo nel mercato invernale, non avrebbe preso in considerazione altre ipotesi lontane da Reggio Emilia.

“Questa società ha tutte le carte per stare in Serie A e quindi son contento di averla ritrovata prima in classifica perché per l’organizzazione, per quello che hanno costruito in questi anni si merita i palcoscenici migliori. – dice Mazzitelli -. La competizione interna è tanta perché siamo un gruppo numeroso, ma tutti hanno dimostrato di potersi ritagliare il proprio spazio. Qui funzionano tante cose ed è bello lavorare in questo ambiente”.

Poi ha parlato del rapporto con l’allenatore – ex calciatore rosanero – Fabio Grosso: “Ho già avuto la fortuna di lavorare con lui a Frosinone in un’annata davvero splendida che mi ricorderò per sempre, è stata una fortuna ritrovarlo qui“.





