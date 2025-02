Atalanta: botta e risposta tra Gasperini e Lookman dopo la sconfitta con il Brugge

La sconfitta di ieri sera dell’Atalanta al Gewiss Stadium contro i belgi del Club Brugge, ha sancito l’uscita dalla Champions League per gli uomini di Gasperini che, dopo un primo tempo decisamente non ai livelli di quanto fatto vedere in questi ultimi anni, hanno quanto meno provato a mettere in rotta la gara e la qualificazione seppur non riuscendoci.

Ademola Lookman, attaccante nigeriano dei nerazzurri, si è reso subito protagonista al suo ingresso in campo nella ripresa, siglando la rete del momentaneo 1-3 ma sbagliando il calcio di rigore che avrebbe portato al raddoppio la dea.

E’ proprio questo episodio che ha mandato su tutte le furie Gian Piero Gasperini, che al termine della gara ha commentato così: “Uno dei peggiori rigoristi che io abbia mai visto, anche in allenamento ha una percentuale di realizzazione bassissima”.





Non si è però fatta attendere la risposta del suo attaccante che ha replicato: “Essere preso di mira in questo modo non solo fa male, ma lo trovo profondamente irrispettoso. Ho affrontato molti momenti difficili durante il mio periodo qui, questo rende ciò che è successo ieri sera ancora più doloroso – ha aggiunto -. Durante la partita, il rigorista designato mi ha chiesto di calciare il rigore; e per sostenere la squadra, in quel momento mi sono preso la responsabilità di farlo”.

Domani, secondo quanto riportato da TMW, ci sarà un incontro chiarificatore tra i due, durante il quale sarà presente anche la società bergamasca.

