Milan, Theo Hernàndez: “Chiedo scusa ai miei compagni, provo frustrazione”

Il Milan è fuori dalla Champions League. Il pareggio di San Siro contro il Feyenoord (reti di Giménez e Carranza) non è bastato per la qualificazione dei rossoneri che all’andata avevano perso di misura a Rotterdam con il risultato di 1 – 0.

Protagonista della partita è stato sicuramente Theo Hernàndez, che con l’espulsione rimediata al 6′ del secondo tempo, ha inevitabilmente compromesso il percorso della sua squadra verso gli ottavi di finale. Il terzino francese classe ’97 ha voluto chiedere scusa a compagni e tifosi per l’episodio.

“Il calcio è imprevedibile: ci offre grandi gioie, ma anche momenti dolorosi. Oggi provo un’immensa frustrazione. Chiedo scusa ai miei compagni per averli lasciati in 10 e mi scuso con i tifosi che ci sostengono sempre. Ma questo club è una famiglia e insieme ci riprenderemo. Rialziamoci tutti insieme. Io per primo. Forza Milan – si legge sul suo profilo Instagram -“.





