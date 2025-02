Messina, due dirigenti del club lanciano una raccolta fondi per evitare la penalizzazione

Il futuro del Messina è sempre più a rischio. Nella giornata di ieri, tramite un comunicato ufficiale, la società AAD Invest Group, proprietaria del pacchetto di maggioranza del club, aveva confermato il ritardo nei pagamenti dei contributi con il conseguente rischio di penalizzazione dai 4 ai 6 punti in classifica.

La notizia di oggi, riportata da TuttoC, è che il consulente Francesco La Fauci e l’addetto stampa Davide Gambale, hanno lanciato una raccolta fondi con l’hashtag #salviamolabiancoscudata.

Si prova dunque qualsiasi mossa per evitare una penalizzazione che complicherebbe e non poco il cammino verso la salvezza dei peloritani, attualmente imbrigliati in zona play-out.





LEGGI ANCHE

PALERMO, E’ ILPUNTO PIU’BASSO DELLA STAGIONE