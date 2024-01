Martorelli: “Mercato? Il Cittadella fa scelte oculate. Il Palermo non ha continuità”

“Cittadella? Chi conosce il mercato della B e come lavora Marchetti sa“. Sono le parole dell’operatore di mercato Giocondo Martorelli, he loda il Cittadella in un’intervista rilasciata a Tuttmercatoweb.

“Spesso tanti direttori sportivi fanno le squadre costruendo dei cimiteri degli elefanti – spiega -. Marchetti invece fa scelte oculate che rispondono sempre alle aspettative della società”.

Poi le valutazioni sulle altre, tra cui il Palermo. “Lo Spezia ha fatto un’altra brutta sconfitta, il Palermo non riesce ad avere continuità, la Ternana è in una situazione delicata. Ci sono tante squadre che dovrebbero migliorare gli organici“.