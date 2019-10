Il neo tecnico del Biancavilla Peppe Mascara commenta così la sua prima esperienza in panchina e la sconfitta contro il Palermo: “Ci stiamo un po’ male perché avevamo fatto noi la partita. Il Palermo è costruito per vincere, ma siamo riusciti a metterlo sotto con grande determinazione. Peccato per la sconfitta”.

E aggiunge: “Ci abbiamo provato, anche con ottime soluzioni, ma ci sono anche gli avversari. Palermo in fuga? Ho visto alcune partite dei rosa e secondo me soffre le trasferte ma è normale: chi gioca contro il Palermo dà sempre il mille per mille, adattarsi su questi campi è comunque difficile”.

Sul suo arrivo a Biancavilla dice: “Ci sentiamo ieri pomeriggio, ci siamo visti e abbiamo fatto tutto in due minuti. E’ una grande possibilità per me. Avevo già avuto modo di seguirla in giro per i campi della Sicilia e penso sia un gruppo valido. Un grazie va anche a Pidatella e al gruppo che ha saputo costruire”.

