Mazzarri esulta, a centrocampo arriva una ‘furia’ | Bruciata la concorrenza di Juve e Inter

Dopo la sconfitta nella finale di Supercoppa italiana, arriva finalmente il colpo di mercato. La tifoseria è alle stelle per il campione.

La sconfitta in Supercoppa italiana avrebbe potuto indurre il Napoli ad un crollo emotivo soprattutto per il rammarico di non aver raggiunto almeno i rigori contro l’Inter del tecnico Simone Inzaghi.

Walter Mazzarri, nonostante la sconfitta, può complimentarsi con i suoi ragazzi che dopo la espulsione di Simeone, è riuscita a dare il massimo e ad evitare il tracollo contro i nerazzurri che hanno raggiunto il goal vittoria con Lautaro Martínez al termine del secondo tempo.

La squadra, seppur orfana di Victor Osimhen e Zambo Anguissa in quanto impegnati con la Coppa d’Africa, ha saputo mostrarsi resiliente e capace di ostacolare l’Inter con le unghie e con i denti, senza mollare su nessun fronte.

Il Napoli, reduce da un periodo non propriamente facile in campionato, sembra aver ritrovato una certa lucidità e un modo di lavorare in mezzo al campo più sinergico anche in merito al cambio di modulo voluto da Walter Mazzarri.

I nuovi acquisti degli azzurri

Quest’ultimo, può cullarsi gli ultimi due acquisti che sono giunti da questa sessione invernale di calciomercato: Hamed Traoré e Cyril Ngonge. Il primo, scuola Empoli ed ex giocatore del Sassuolo, proviene direttamente dalla Premier League ed è pronto a mostrarsi utile per rinforzare la linea mediana degli azzurri.

L’ex attaccante degli scaligeri, invece, è reduce da importanti successi con il Verona tra cui è giusto menzionare la sua doppietta contro lo Spezia che ha garantito la permanenza in Serie A dell’Hellas Verona.

Mangala più di una suggestione

Al momento, sembra che Aurelio De Laurentiis sia pronto a regalare altri due innesti ai partenopei. Infatti, se la difesa sembra essere un punto da dover rimaneggiare con più attenzione, secondo quanto riportato da radio crc ci sarebbe un altro elemento pronto a rinforzare il centrocampo.

Seguendo la linea belga di Cyril Ngonge di ora e di Dries Mertens del passato, sembra che il veloce e scattante Orel Mangala possa giungere al Napoli e rinforzare la squadra al fine di raggiungere il quarto posto in classifica in campionato. I tifosi sarebbero ben felici di poterlo vedere all’opera con la maglia azzurra. La sua duttilità in mezzo al campo, darebbe a Mazzarri la possibilità di sperimentare diversi moduli di gioco.