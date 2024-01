Fiorentina, purtroppo è tutto vero | Addio e comunicato ufficiale, tifosi in lacrime

La cessione è ormai avvenuta. La tifoseria è disperata per la partenza del loro beniamino: obiettivi ridimensionati?

Una delle squadre che maggiormente sta stupendo in questo campionato è la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Formata da giocatori di alto livello, la squadra viola, sta dimostrando di potersi imporre non solo in campionato ma anche nel calcio europeo dimostrando di essere una vera spina nel fianco.

Il presidente Rocco Commisso può essere estremamente felice e soddisfatto dell’andamento della stagione sotto tutti i punti di vista. Uno dei nei principali di questa prima parte di campionato è rappresentato dal fatto che il bomber Nico Gonzalez, è reduce da un infortunio e tornerà disponibile proprio dalla prossima partita di campionato.

La sua vena realizzativa, ancor prima dell’infortunio era stata veramente importante. Ora però, i tifosi sperano che possa dare man forte alla squadra al fine di provare ad agguantare il sogno Champions League oppure quantomeno qualificarsi in Europa League.

Non è un caso che il calciatore argentino si trovi al massimo della sua carriera e stia facendo di tutto per mettersi in mostra anche per le prossime partite della Seleccìon argentina. Infatti, da quando Ángel Di María ha annunciato il ritiro dalla Nazionale, il giocatore della Fiorentina sta provando in tutti modi a mettersi in mostra affinché quel posto da titolare diventi suo a tutti gli effetti.

Il talento indiscusso di Nico

La fantasia, la vena realizzativa e il grande talento, lo stanno rendendo sempre di più una spina nel fianco per gli avversari e soprattutto per le difese. Non è un caso che diverse società di Liga spagnola e di Premier League abbiano segnato il suo nome sul taccuino.

I sostenitori toscani, però, sperano vivamente che a giugno il calciatore argentino possa continuare la sua esperienza a Firenze e che quindi possano essere rispedite al mittente eventuali offerte allettanti.

Brekalo torna in Croazia

Sebbene Gonzalez sia visto come il punto fermo della squadra di Vincenzo Italiano, vi è un altro calciatore che invece saluta tutti e va via. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, infatti, l’attaccante croato Josip Brekalo, fino a giugno sarà in prestito altrove.

Il reparto offensivo della Fiorentina, è veramente ricco di grandi giocatori come Nzola, Beltrán e lo stesso Gonzalez giusto per nominarne alcuni. A questo punto quindi Brekalo può trovare fortuna altrove in quanto è ancora giovane e può dire ancora la sua nel calcio che conta.