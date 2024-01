“Sono il nuovo Thuram” | Inzaghi trema, la rivale si rinforza: lo Scudetto ora è lontanissimo

Il tecnico dell’Inter inizia seriamente a temere l’avversaria in campionato. Il primo posto si complica dopo l’ultimo colpo di mercato.

Nonostante l’Inter di Simone Inzaghi sia al primo posto in classifica, attualmente si ritrova a dover temere le avversarie che si stanno rinforzando in maniera attenta e meticolosa. Basti pensare al Napoli di Walter Mazzarri che, ormai, è in procinto di chiudere anche con l’acquisto del difensore argentino dell’Udinese Nehuen Perez.

La squadra del presidente De Laurentiis, infatti, ha già messo al sicuro altre quattro operazioni di mercato: Pasquale Mazzocchi, Leander Dendoncker, Cyril Ngonge e Hamed Traorè. Solo il centrocampista belga, proveniente dall’Aston Villa, non ha mai disputato una partita nel campionato italiano.

Gli altri tre, invece, conoscono la Serie A molto bene. L’ex centrocampista del Sassuolo, scuola Empoli, ritorna in Italia per rilanciarsi dopo un’annata non facile in Inghilterra. Per quanto riguarda l’attaccante belga dell’Hellas Verona, invece, è ormai sul punto della piena consacrazione e Napoli rappresenta la piazza ideale.

Il terzino ex Salernitana, invece, tifoso del Napoli da sempre, ha finalmente coronato il suo sogno. Simone Inzaghi però non deve temere solo il Napoli ma anche il Milan che al momento sembra essersi ripreso del tutto soprattutto rispetto ad un inizio di campionato assai discutibile.

La corazzata nerazzurra

Come se non bastasse, però, l’Inter, sebbene in squadra abbia dei giocatori di grandissimo livello come Hakan Çalhanoğlu, Lautaro Martínez e Marcus Thuram, giusto per nominarne alcuni, dovrà contendersi il titolo quasi sicuramente con la Juventus di Massimiliano Allegri.

I bianconeri, infatti, non hanno altre competizioni a cui dedicare tempo e forze. Per questo motivo, c’è da pensare che daranno il massimo per strappare sul fotofinish lo Scudetto tanto ambito ai nerazzurri.

La presentazione di Djalò

Uno dei motivi che sembrerebbe essere a favore dei bianconeri riguarda anche il calciomercato. Infatti, da pochi giorni ha firmato il suo contratto con i bianconeri il difensore Tiago Djalò che aveva già giocato in Italia vestendo la casacca del Milan alcuni anni fa.

Quest’ultimo, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, ha rilasciato delle dichiarazioni ben precise riguardo ad un paragone fatto con Tomori del Milan durante la conferenza stampa di presentazione: “Con Tomori siamo un po’ differenti ma rispetto quello che ha detto. Ci sono molto difensori di qualità, a me piaceva Lilian Thuram, lui giocava a destra e a sinistra e io sono come lui.”