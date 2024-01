De Rossi, arrenditi: sfumato il sogno Totti | Lascia l’Italia e vola in Spagna

Il nuovo tecnico dei giallorossi deve rinunciare al colpo a sorpresa. Il campione vola all’estero: niente Roma per lui.

Da quando Daniele De Rossi è diventato il nuovo allenatore della Roma, ha disputato una sola partita di campionato in cui i giallorossi hanno trionfato per 2-1 contro l’Hellas Verona. Il tecnico, che è subentrato a José Mourinho sulla panchina dei giallorossi, sta dimostrando di avere tutte le carte giuste per un futuro brillante da allenatore.

Come ben sappiamo, la società però ha puntato su di lui almeno fino al prossimo mese di giugno in quanto probabilmente lascerà la guida tecnica ad un allenatore più esperto e dal nome più blasonato.

In molti, con l’arrivo di De Rossi, speravano di poter vedere Francesco Totti tornare al suo fianco così come avveniva in passato in cui condividevano gli stessi colori e la stessa passione per la Roma.

Al momento, però, ciò non sembra essere nelle prerogative del Pupone. I grandi appassionati di calcio italiano e non solo, hanno sempre visto Francesco e Daniele come un duo estremamente valido in grado di poter donare alla squadra sia serenità che soprattutto gioia per i tanti tifosi giallorossi.

I punti di riferimento di De Rossi

Daniele, però, sembra che al momento debba essere l’unico baluardo della vecchia scuola Roma affinché possa garantire alla società e soprattutto ai tantissimi sostenitori un posto importante in Europa League o in Champions.

De Rossi, dalla sua, può contare sull’apporto importante di grandissimi giocatori dal grande talento come Romelu Lukaku, Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini e tanti altri. Questi, al di là dei problemi fisici dell’attaccante argentino, hanno sempre dimostrato una grande sinergia sin dall’inizio del campionato.

Totti lascia l’Italia e approda in Spagna

Sebbene Francesco Totti, al momento, non sembra avere in futuro un ruolo immediato tra i giallorossi, è giusto parlare anche dell’altro talento di casa, Christian. Quest’ultimo, era stato tesserato dal Frosinone ed è rimasto in Ciociaria fino a qualche giorno fa. Ora, il suo futuro si chiama Spagna.

Ora secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, si è trasferito al Rayo Vallecano in Liga. In realtà, il padre ha pubblicato delle storie su Instagram dove inquadra suo figlio pronto per questa sua nuova avventura. Sicuramente, in futuro, i tifosi sperano che possa ritornare in Italia e vestire la maglia giallorossa così come ha fatto suo padre per tutta la carriera.