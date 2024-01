Milan, ecco chi devi prendere: pronto un colpaccio in attacco | Può diventare fondamentale

Il Milan si sta guardando intorno in questa finestra di mercato e dopo aver rinforzato difesa e centrocampo potrebbe sferrare un colpo anche in attacco

Il calciomercato del Milan può ancora regalare qualche colpo. Gli arrivi di Gabbia e Terracciano sono serviti per puntellare difesa e centrocampo. Probabilmente serve qualcosina anche nel reparto avanzato, ma il club rossonero sta lavorando con cautela visto che le risorse non sono infinite.

Il prossimo mese inizierà anche l’avventura in Europa League della formazione di mister Pioli e la voglia di arrivare fino alla finale di Dublino del prossimo 22 maggio è davvero alta. Il Diavolo è tra le favorite per la vittoria finale della competizione insieme al Liverpool, ma per poter ambire alla gloria è necessario avere una rosa con tutti i ricambi necessari.

Considerando che si gioca di giovedì sera è importante applicare delle rotazioni studiate ad hoc che consentano di far strada in Europa e di tenere il ritmo in campionato dove il posto in Champions League per la prossima stagione sembra blindato. I calciatori rossoneri però nutrono ancora la speranza di rientrare nella lotta scudetto con Inter e Juventus.

Dunque se dovesse arrivare un ulteriore colpo dal mercato potrebbe essere in attacco. Infatti ci sono alcune situazioni da tenere in conto oltre alla scarsa vena realizzativa di Leao. Si tratta di un aspetto di non poco conto che però sarebbe opportuno tenere in considerazione.

Milan, senti Parolo: “Goditi Giroud finché puoi, ma…”

Di fatto il bomber milanista Giroud viaggia verso le 38 primavere e non può reggere così tanti impegni ravvicinati. Dello stesso avviso è anche Marco Parolo, ex calciatore della Lazio e commentatore di Dazn: “Non riesco ad immaginare un Milan senza Giroud, ma è fondamentale trovare qualcuno su cui appoggiarsi e permettere al francese di rifiatare”.

Poi ha proseguito la sua analisi focalizzandosi proprio sulle tante partite che aspettano la compagine meneghina: “Nel periodo delle tre partite a settimana la sua età ha un po’ pesato. In Italia sovrasta di testa ancora molti giocatori. Finché resta all’ombra della Madonnina, il Milan se lo deve godere”.

Giroud fondamentale per il Diavolo, anche se…

D’altronde i numeri parlano chiaro. Già in doppia cifra in campionato e anche in Champions League nonostante la retrocessione ha fatto la sua parte. Quest’anno però almeno in ambito nazionale sembra poter dormire sonni tranquilli in caso di forfait visto che Jovic sta ben figurando come bomber di scorta.

Certo, nonostante ciò se il mercato offrirà delle chance non è detto che i vertici milanisti non facciano un regalino a Pioli in vista del rush finale di stagione in cui Giroud e i suoi compagni vogliono essere assolutamente protagonisti sia in ambito nazionale sia in quello internazionale.