Mazzarri, sta succedendo davvero | Il nuovo Samuel è pronto a firmare

Il tecnico degli azzurri può finalmente tirare un sospiro di sollievo. In arrivo un vero campione per rinforzare la retroguardia.

Una delle squadre che maggiormente deve intervenire in questa nuova sessione di calciomercato è il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis. Il primo colpo in entrata è stato Pasquale Mazzocchi della Salernitana che, si è reso protagonista di un esordio shock nella partita persa per 3-0 contro il Torino.

Infatti, in quella circostanza, dopo appena quattro minuti di gioco, è intervenuto in modo falloso su Lazaro del Torino e ciò ha fatto sì che venisse espulso immediatamente. L’allenatore dei partenopei, Walter Mazzarri, spera vivamente che la società possa adoperarsi sin da subito.

Il direttore sportivo Mauro Meluso sta lavorando per far giungere dei calciatori all’altezza della squadra che detiene il titolo di campione in carica del campionato. L’emergenza all’interno della squadra azzurra è dovuta anche al fatto che i due calciatori simbolo come Victor Osimhen e Anguissa sono partiti per la Coppa d’Africa rispettivamente con la Nigeria e il Camerun.

Troppe caselle mancanti per l’allenatore toscano che deve assolutamente sperare che la società possa intervenire e dargli dei giocatori di grande spessore e livello indiscusso. Come se non bastasse, gli impegni degli azzurri saranno estremamente pieni nei prossimi giorni.

Gli obiettivi di mercato

Infatti, oltre al campionato ci sarà da affrontare il Barcellona di Xavi nei due match di andata e ritorno validi per gli ottavi di Champions League. Il tecnico non può farsi trovare impreparato né rischiare di fare brutte figure.

Per questo motivo, nelle ultime ore, si sta parlando tanto di alcuni ipotetici rinforzi come Lazar Samardzic dell’Udinese e l’attaccante rivelazione del Verona Cyril Ngonge. Se per il calciatore friulano l’interesse sembrerebbe essere nato già da diverso tempo, per l’attaccante belga degli scaligeri, invece, si tratta soprattutto di ultime indiscrezioni del web.

Perez nel mirino degli azzurri

Negli ultimi giorni era stato accostato anche alla maglia viola della Fiorentina. Ora però secondo quanto riportato dalla gazzetta dello sport, i partenopei starebbero cercando incessantemente un nuovo difensore centrale e il profilo più giusto e ideale sarebbe quello di Neuhen Perez dell’Udinese.

Il primo obiettivo, però, sembrava essere Dragusin del Genoa che ormai sembra essere sulla via di accettare la proposta del Tottenham, in Premier League. A questo punto, c’è da scommettere che nelle prossime ore i campani metteranno a segno un nuovo colpo.