MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Una giornata da ricordare: il Melita è a Palermo per l’amichevole contro i rosanero. Il club maltese sta documentando il viaggio in Sicilia con delle foto nella pagina Facebook.

Come se fosse una gita, vengono immortalati momenti come l’arrivo in aeroporto, l’arrivo allo stadio Renzo Barbera, la squadra riunita in un ristorante, fino anche al meeting tenuto con la dirigenza rosanero.

Il calcio d’inizio dell’amichevole, organizzata a causa del rinvio della 2a giornata di campionato per il Palermo, è previsto alle ore 20.30.

LEGGI ANCHE

SARIC LASCIA IL PALERMO

PALERMO, IL DATO DEGLI ABBONAMENTI AGGIORNATO

CATANIA, SUPERATI I DIECIMILA ABBONATI

PALERMO, AMICHEVOLE COL MELITA: INFO SULL’AVVERSARIO DEI ROSA