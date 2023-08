MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il ritorno in Italia di Olimpiu Morutan è sempre più difficile. Faruk Koca, presidente dell’Ankaragücü – squadra della massima divisione turca – ha confermato che è stato trovato un accordo con il Galatasaray e il giocatore.

“Abbiamo raggiunto un accordo di principio con il Galatasaray e l’entourage del giocatore per il trasferimento di Morutan – afferma – . Gli ultimi dettagli sono in fase di discussione“. Il fantasista rimane quindi in Turchia dopo che per settimane è stato al centro di un vero e proprio intrigo di mercato.

Il Palermo si era fortemente interessato a Morutan ma il Pisa, squadra con cui ha giocato nella scorsa stagione, era in forte vantaggio. Quando sembrava definitivo il ritorno in Toscana, ecco che si sono inseriti prima il Karagümrük e poi l’Ankaragücü, che ha fatto la mossa decisiva.

