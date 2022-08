MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Mancano pochi tasselli affinché il calciomercato del Palermo si concluda in bellezza. Uno di questi è un attaccante che, nel gioco delle coppie, possa essere l’alternativa a Matteo Brunori come prima punta, visto che Soleri viene considerato più un jolly offensivo in grado di giocare in più posizioni del campo.

Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, riporta che il Palermo avrebbe sondato Daniel Ciofani, esperto attaccante classe 1985 attualmente di proprietà della Cremonese e con 75 gol in Serie B. Sembra difficile, però, l’ingaggio dell’ex Frosinone, per vari motivi, tra cui il fatto che il suo arrivo porterebbe a 20 il numero degli over, in caso di mancate cessioni.

Un nome caldo era quello di Samuel Mraz, attaccante di proprietà dello Spezia. È giusto usare il tempo imperfetto per il verbo perché sembra che il profilo non abbia convinto più di tanto il duo Rinaudo-Zavagno. Prosegue, quindi, la ricerca del vice-Brunori per concludere il calciomercato in bellezza e completare la squadra.

