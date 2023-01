MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il mercato in uscita del Palermo si è fermato dopo le tante cessioni nei primi giorni ma potrebbe ‘rianimarsi’. La necessità è anche quella di liberare spazio nella lista over per il possibile arrivo dell’esterno sinistro di difesa.

Come riportato sul Giornale di Sicilia, Doda è vicino alla Recanatese dopo gli intoppi burocratici avuti con l’Imolese ma è un under, quindi non libererebbe nessuno slot. I due over che potrebbero essere ceduti sono Lancini e Soleri.

La possibile cessione di Lancini e Soleri è al momento in stand-by. Il Cesena era interessato al difensore ma il club non sembra più convinto di voler affondare il colpo mentre sull’attaccante si era mosso pure il Foggia, ora è tutto fermo.

