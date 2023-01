MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Una domenica on the road per Gennaro Tutino: destinazione Palermo. L’ormai ex attaccante del Parma ha postato infatti una storia sul proprio profilo Instagram per raccontare il viaggio che lo porterà a finalizzare il suo trasferimento in Sicilia.

Sui social una foto con il pollice in su rivolto ai propri followers sulle note di “Hate it or love it” di The Game e 50 Cent: per Tutino inizierà ora tutto il percorso burocratico che lo porterà a svolgere le visite mediche e apporre la firma sul contratto con il Palermo (prestito fino a fine stagione con opzione per il riscatto ma anche possibile obbligo per i rosanero a determinate condizioni).

