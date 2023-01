MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Riccardo Bigon, nuovo consulente del City Football Group, è già sbarcato a Palermo per dare una mano in ottica calciomercato. Il d.s. rosanero Rinaudo sta ‘chiudendo’ due acquisti importanti come Tutino e Verre ma non si fermerà qui.

Secondo quanto riportato da Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia, Bigon è atterrato a Palermo intorno alle 18 di domenica 15 gennaio, con un volo proveniente da Napoli. Lì, Bigon e Rinaudo hanno chiuso la trattativa per Tutino, già in viaggio verso Roma, dove svolgerà le visite mediche.

Per quanto riguarda Verre, invece, si attende solo la gara che la Sampdoria giocherà con l’Empoli. I blucerchiati sono in piena emergenza e hanno convocato il centrocampista ma l’operazione con i rosanero si può considerare già chiusa.

L’altro profilo ricercato dal Palermo in sede di calciomercato è l’esterno sinistro di difesa. Sfumato Azzi, andato al Cagliari, i due giocatori seguiti sono Martella della Ternana – che ha lo stesso procuratore di Tutino – e Masciangelo del Benevento. Entrambi, però, non convincono appieno la dirigenza rosa, che si sta guardando attorno.

