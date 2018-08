Il Palermo continua a muoversi sul mercato e dopo le difficoltà per arrivare a Puscas, il direttore dell’area tecnica Rino Foschi non vuole farsi trovare impreparato. L’esperto dirigente rosanero ha puntato gli occhi su Gonzalo Bueno, attaccante uruguaiano classe 1993 di proprietà del Patriotas Boyacà, squadra della massima divisione colombiana.

In questa stagione, Bueno ha giocato in prestito al Nacional Montevideo, collezionando 19 presenze e 4 gol. Per lui anche una partecipazione con la nazionale, al Mondiale Under 20 del 2013. In quella competizione Bueno aiutò i suoi compagni a raggiungere la finale, poi persa contro la Francia di Pogba. Nell’agosto del 2013, proprio al termine del Mondiale Under 20, viene acquistato dai russi del Kuban Krasnodar. La sua prima esperienza in Europa, però, non è delle migliori con sole 7 presenze tra campionato ed Europa League.

Dopo svariati prestiti, nel 2016 viene acquistato dal Patriotas, squadra che tutt’oggi è proprietaria del cartellino. Nella sua carriera, Bueno, non è ancora riuscito ad avere continuità di rendimento, cosa che, invece, potrebbe trovare in Sicilia. Attaccante brevilineo, rapido e bravo ad attaccare la profondità, Bueno ha le caratteristiche che ad oggi mancano alla rosa del Palermo. Se dovesse rimanere Nestorovski, l’uruguaiano e il macedone formerebbero una coppia d’attacco complementare.

Il contratto dell’uruguayano scade nel 2019 e non dovrebbe, quindi, essere un problema per il Palermo trovare un accordo con il club colombiano. I rosanero hanno proposto al Patriotas un prestito con diritto di riscatto ed in settimana è attesa una risposta. Filtra ottimismo.

