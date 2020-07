Per il Palermo potrebbe essersi aperta la pista che porta a Simone Corazza. Come riporta Il Giornale di Sicilia, la Reggina, dopo gli acquisti di Menez e Lafferty, ha bisogno di cedere alcuni tasselli del reparto offensivo e il centravanti potrebbe proprio essere uno di quelli finiti nella lista trasferimenti.

La conferma arriva anche da Massimo Taibi: il dirigente palermitano della Reggina ha dichiarato a Radio Punto Nuovo che Corazza è tra gli attaccanti ad avere più richieste e molto probabilmente andrà via. Ma il fatto che sia molto ricercato non è di certo una buona notizia per il Palermo: squadre come Modena e Ternana potrebbero trovarsi in una posizione migliore per assicurarsi le prestazioni del centravanti, dato che il corteggiamento dura da molto tempo.





Le alternative per la dirigenza rosa ci sono: Biasci del Carpi e Brighenti del Monza rimangono in cima nel taccuino di Sagramola e Castagnini.

