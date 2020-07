La convenzione per l’utilizzo dello stadio Renzo Barbera è stata approvata dal Consiglio Comunale: 20 favorevoli, nessun contrario, 5 astenuti. Dopo lunghe giornate e sedute a tratti molto tese, i consiglieri hanno concluso la discussione su tutti gli emendamenti al testo e approvato i 28 articoli. La convenzione, della durata di 6 anni, sarà ora sottoposta dall’amministrazione al Palermo per la firma e il club rosanero potrà consegnarla alla Covisoc in vista dell’iscrizione al prossimo campionato di Serie C (la scadenza per la consegna della documentazione è il 29 luglio).

Formalmente il canone è di circa 341 mila euro, ma la convenzione prevede la possibilità di richiedere ai tecnici una nuova valutazione su base annuale in base alle condizioni di pieno utilizzo dell’impianto (e dunque tenuto conto dell’emergenza di Covid-19). Il “pregresso” andrà regolarizzato entro 6 mesi, ma in fase di regolarizzazione si terrà conto di eventuale manutenzione straordinaria e/o migliore apportate all’impianto.





Le due principali novità di oggi riguardano la questione dei biglietti in tribuna autorità e della pubblicità affissa all’esterno dell’impianto. Sul fronte dei biglietti viene cambiata la formulazione del testo: viene tolto il riferimento specifico ai 60 biglietti (il numero resta indefinito) e a richiederli potranno essere solo “cariche istituzionali”. Sul fronte della pubblicità, il testo così emendato prevede che l’installazione di spazi pubblicitari esterni dello stadio può essere assegnata solo attraverso una gara di natura pubblica indetta dall’amministrazione.

Una volta concluso l’esame degli emendamenti e degli articoli sono stati discussi tre ordini del giorno collegati all’atto, due dei quali approvati. Il primo ordine del giorno riguarda l’eventuale sponsorizzazione del Comune (obbligo per il Palermo di riferire sulle attività sociali, che non potranno incidere per un valore superiore a un terzo del canone); il secondo prevede di destinare e mettere a disposizione 96 posti in tribuna d’onore ad associazioni che prestano assistenza a persone con disabilità e scuole elementari.



ORE 19.51 – CONCLUSA LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ORE 19.48 – Approvata l’immediata eseguibilità dell’atto.

ORE 19.45 – Si procede al voto per rendere l’atto immediatamente eseguibile.

ORE 19.44 – CONVENZIONE DELLO STADIO APPROVATA A MAGGIORANZA (20 favorevoli, nessun contrario, 5 astenuti).

ORE 19.38 – Si passa alla votazione finale dell’atto nella sua interezza.

ORE 19.37 – Il vicepresidente Tantillo: “Ringrazio tutti i consiglieri per i complimenti alla mia persona e per il lavoro svolto. In pochi possono comprendere le difficoltà di deliberare un atto così complesso in queste condizioni, ma voi l’avete reso possibile con grande senso delle istituzioni. E con attaccamento (aggiungo) ai colori rosanero. Questo atto è l’inizio di una nuova stagione per la Palermo calcio”.

ORE 19.33 – Il consigliere Arcoleo annuncia voto favorevole: “Ringrazio tutti per aver superato i problemi incontrati in videoconferenza. Premo sottolineare che l’atto è arrivato monco e in ritardo, non si può costringere il Consiglio Comunale a lavorare in queste condizioni. La convenzione permetterà al Palermo di programmare per i prossimi 6 anni e spero che la società possa riportare la città dove gli compete. Oggi andiamo negli spogliatoi stringendoci la mano”.

ORE 19.31 – Il consigliere Caracausi annuncia voto favorevole del gruppo Avanti Insieme: “I miei complimenti vanno a tutto il Consiglio Comunale per avere rimediato a un atto fatto male e con parecchie lacune. Il consiglio Comunale ha dimostrato di volere bene a questa città. Abbiamo lavorato tantissimo e ci fa onore”.

ORE 19.28 – La consigliera Lo Monaco annuncia astensione.

ORE 19.26 – Il consigliere Volante annuncia astensione: “Questo atto per come è stato sottoposto rappresenta una sconfitta per l’amministrazione; pieno di refusi ed errori e con un’impostazione iniziale sbagliata. Abbiamo lavorato male ma abbiamo tentato di rimediare agli errori degli uffici e dare all’atto una parvenza di atto, che potesse reggere sul piano giuridico. Meno male che siamo riusciti a dare lo stadio alla società, ma il sindaco ne esce perdente”.

ORE 19.23 – Il consigliere Susinno annuncia voto favorevole: “Spero che i maggiori azionisti del club possano trovare una convergenza, perché quando vince la squadra vince tutta la città. La squadra è un patrimonio della città e i risultati incidono sull’economia della città. Spero che tutto possa andare per il verso giusto per i colori rosanero”.

ORE 19.20 – Il consigliere Randazzo annuncia astensione affermando che l’atto potrebbe generare perplessità sul fronte dell’importo del canone.

ORE 19.16 – Il consigliere Bertolino annuncia il voto favorevole di Sicilia Futura e Italia Viva: “Siamo partiti dalle criticità frutto anche di quanto accaduto nel recente passato. É stata una lunga maratona e credo vada dato merito a tutti per il lavoro svolto”.

ORE 19.11 – Il consigliere Ferrandelli dichiara la propria astensione: “Mi sbalordisce sempre la tempistica con cui questa amministrazione arrivi all’ultimo momento con gli atti. L’atto era vomitevole e invotabile, costringendo noi consiglieri a emendarlo in tanti punti; di fatto abbiamo fatto un altro atto. Non è la convenzione che avrei voluto, ma la mia intenzione è anche quella di mettere la squadra nelle condizioni di proseguire il proprio cammino”.

ORE 19.07 – Si passa alla votazione finale dell’atto: prima si svolgeranno le dichiarazioni di voto dei consiglieri che ne hanno fatto richiesta.

ORE 19.05 – Respinto l’ordine del giorno n°10 (a firma Randazzo), che chiedeva di impegnare l’amministrazione a richiedere ai tecnici una nuova valutazione dell’importo del canone.

ORE 18.58 – Approvato l’ordine del giorno n°9 (a firma Gelarda). Il Consiglio Comunale impegna a destinare e mettere a disposizione 96 posti in tribuna d’onore ad associazioni che prestano assistenza a persone con disabilità e scuole elementari.

ORE 18.56 – Approvato l’ordine del giorno n°2 (a firma Evola). Il Consiglio Comunale richiede all’amministrazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà e congruità della spesa, di rispettare un massimale per l’importo delle attività sociali oggetto della eventuale sponsorizzazione (non oltre un terzo del canone) e di obbligare il Palermo a riferire ogni anno sulle attività sociali svolte a fronte della eventuale sponsorizzazione.

ORE 18.50 – Si attende l’intervento della consigliera Evola. A breve gli ordini del giorno dovrebbero essere messi in votazione.

ORE 18.35 – Vengono illustrati anche gli altri ordini del giorno, rispettivamente a firma Gelarda e a firma Randazzo.

ORE 18.29 – Viene discusso l’ordine del giorno a firma Evola sul tema della sponsorizzazione.

ORE 18.26 – Ritirati gli ordini del giorno del consigliere Ferrandelli, mentre il consigliere Randazzo ha inviato un ordine del giorno. In totale gli ordini del giorno rimasti sono 3.

ORE 18.16 – Completata la votazione sugli articoli. La presidenza chiede di provvedere all’invio degli ultimi ordini del giorno per completare la discussione.

ORE 18.13 – In assenza di emendamenti da votare, gli articoli dal numero 24 al numero 28 sono approvati definitivamente.

ORE 18.08 – Visto l’andamento delle votazioni, gli ultimi articoli verranno votati singolarmente ma con voto palese (cioè senza appello nominale).

ORE 18.07 – In assenza di emendamenti da votare, l’articolo 24 della convenzione è approvato definitivamente.

ORE 18.03 – In assenza di emendamenti da votare, l’articolo 23 della convenzione è approvato definitivamente.

ORE 17.58 – In assenza di emendamenti da votare, l’articolo 22 della convenzione è approvato definitivamente.

ORE 17.54 – In assenza di ulteriori emendamenti da votare, l’articolo 21 della convenzione è approvato definitivamente.

ORE 17.50 – Approvato l’emendamento n°8 (riferito all’articolo 21): cassato un passaggio che prevedeva un’eventuale indennità per innovazioni o incrementi allo stadio realizzati dal Palermo. Il passaggio non è più necessario visto che è stato stabilito che i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti dal Palermo varranno come compensazione sull’importo del canone.

ORE 17.44 – In assenza di emendamenti da votare, l’articolo 20 della convenzione è approvato definitivamente.

ORE 17.39 – In assenza di emendamenti da votare, l’articolo 19 della convenzione è approvato definitivamente.

ORE 17.36 – Diversi consiglieri chiedono di approvare subito in blocco tutti gli articoli senza emendamenti da discutere; Il vicepresidente Tantillo ribadisce invece l’intenzione di proseguire articolo per articolo, senza cambiare dunque le modalità di voto applicate sinora.

ORE 17.34 – In assenza di emendamenti da votare, l’articolo 18 della convenzione è approvato definitivamente.

ORE 17.28 – In assenza di emendamenti da votare, l’articolo 17 della convenzione è approvato definitivamente.

ORE 17.20 – In assenza di emendamenti da votare, l’articolo 16 della convenzione è approvato definitivamente.

ORE 17.09 – In assenza di ulteriori emendamenti da votare, anche l’articolo 15 della convenzione è approvato definitivamente.

ORE 17.04 – Approvato l’emendamento n°21: viene introdotto un “articolo 15 bis” in virtù del quale l’installazione di spazi pubblicitari esterni dello stadio può essere assegnata solo attraverso una gara di natura pubblica indetta dall’amministrazione.

ORE 16.50 – Approvato l’emendamento n°20: l’articolo 15 così emendato prescrive per il Palermo il rispetto dei regolamenti vigenti e il pagamento delle imposte per la cartellonistica interna dello stadio e attività di ristorazione. Nelle intenzioni di chi propone l’emendamento, la cartellonistica esterna andrebbe invece assegnata attraverso bando pubblico dell’amministrazione per garantire l’offerta migliore.

ORE 16.38 – In assenza di emendamenti da votare, anche l’articolo 14 della convenzione è approvato definitivamente.

ORE 16.34 – In assenza di emendamenti da votare, l’articolo 13 della convenzione è approvato definitivamente.

ORE 16.30 – In assenza di emendamenti da votare, l’articolo 12 della convenzione è approvato definitivamente.

ORE 16.25 – In assenza di ulteriori emendamenti da votare, l’articolo 11 della convenzione è approvato definitivamente.

ORE 16.20 – Approvati anche altri due emendamenti in merito alla manutenzione: tra le modifiche vi è quella che specifica che per manutenzione ordinaria sull’impianto di illuminazione dello stadio si intende solo la sostituzione di lampade danneggiate.

ORE 16.18 – Approvato l’emendamento n°7: nell’articolo 11 si fa un riferimento più specifico alla manutenzione del verde.

ORE 16.16 – In assenza di ulteriori emendamenti da votare, anche l’articolo 10 della convenzione è approvato definitivamente.

ORE 16.08 – In assenza di ulteriori emendamenti da votare, anche l’articolo 9 della convenzione è approvato definitivamente.

ORE 16.04 – In assenza di ulteriori emendamenti da votare, l’articolo 6 della convenzione è approvato definitivamente.

ORE 16.00 – Approvato l’emendamento n°11: il testo della convenzione ora prevede la possibilità di riservare biglietti in tribuna autorità (in numero indefinito) ma ora come soggetti che li possono richiedere vengono espressamente indicate solo le “cariche istituzionali” (quindi non i consiglieri comunali).

ORE 15.54 – Il sub-emendamento 1 all’emendamento n°11 è respinto (4 favorevoli, 11 contrari, 7 astenuti).

ORE 15.30 – Si prolunga il dibattito sul sub-emendamento 1 (a firma Randazzo) all’emendamento n°11: la proposta è di lasciare la possibilità di biglietti omaggio in tribuna autorità ma di indicare espressamente con un elenco le autorità che possono richiedere i biglietti (nell’elenco proposto ci sono sindaco e assessori, ma non ci sono i consiglieri comunali. Vengono omesse anche altre autorità e cariche istituzionali).

ORE 15.16 – Respinto l’emendamento n°26 (riferito all’articolo 6).

ORE 15.06 – Decaduto l’emendamento n°25, in quanto identico al n°24.

ORE 15.04 – Respinto l’emendamento n°24 (riferito all’articolo 6).

ORE 14.47 – In assenza di altri emendamenti da votare, l’articolo 1 della convenzione è approvato definitivamente.

ORE 14.40 – Duro confronto in aula sollevato dalla consigliera Lo Monaco, che critica il respingimento del sub-emendamento 2.

ORE 14.30 – Approvato l’emendamento n°3: in tutti gli articoli in cui è presente la dicitura “SSD Palermo”, questa viene sostituita con la nuova denominazione “Palermo FC”.

ORE 14.24 – Respinto il sub-emendamento 2 all’emendamento n°3.

ORE 14.16 – Approvato il sub-emendamento 1 all’emendamento n°3: viene ulteriormente specificato che per organizzare eventi di natura non sportiva é necessaria l’autorizzazione dell’amministrazione.

ORE 13.47 – RIPRENDONO I LAVORI. Si riparte da un sub-emendamento relativo all’articolo 1.

ORE 13.00 – Si attende la ripresa dei lavori dopo la sospensione disposta dall’ufficio di presidenza.

ORE 12.38 – SEDUTA SOSPESA PER 15 MINUTI. L’ufficio di presidenza decide di accantonare la discussione sull’articolo 6 per completare la discussione sull’articolo 1 (e i relativi sub-emendamenti).

ORE 12.25 – L’emendamento n°24 viene accantonato in attesa di un sub-emendamento. Si torna sull’emendamento n°11 (che prevede un sub-emendamento presentato dal consigliere Randazzo).

ORE 12.18 – Si riaccende il dibattito sull’articolo 6 e sull’uso degli spazi adiacenti: il confronto verte sulla formula da trovare per non ledere gli interessi di tutti i soggetti che potrebbero fruirne.

ORE 12.00 – In concreto la dott.ssa Rimedio propone di emendare il testo cassando i relativi punti dell’articolo 6 e inserendo una nuova formulazione.

ORE 11.56 – Si riparte dall’articolo 6 e dalla problematica degli spazi antistanti l’ippodromo e il ristorante La Scuderia, soprattutto nei giorni di partita. La dott.ssa Rimedio propone di risolvere la questione considerandoli funzionali ad entrambi gli impianti. Gli spazi saranno dunque non assegnati e non potranno essere recintati.

ORE 11.54 – Prende la parola l’assessore Petralia, esprimendo la posizione dell’amministrazione: l’amministrazione intende rispettare l’organizzazione sportiva del Palermo ma anche trovare spazi per organizzare altre tipologie di eventi all’interno dell’impianto.

ORE 11.50 – SEDUTA INIZIATA. Presente l’assessore Petralia (Sport) e gli uffici con la dott.ssa Rimedio (Risorse Immobiliari), il dott. Pulizzi, l’architetto Procida. Atteso anche il capo di gabinetto del sindaco, dott. Pollicita.

Dopo la seduta fiume del 24 luglio (in cui sono stati approvati i primi articoli del testo, ma si è dovuto sospendere l’esame degli emendamenti nella notte) il Consiglio Comunale torna a discutere della concessione dello stadio “Renzo Barbera”. A partire dalle 11 la diretta testuale (e video) su Stadionews.