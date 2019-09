Il Palermo continua a cercare un rinforzo in attacco. Tra i nomi nuovi c’è quello di Luca Ficarrotta (per il quale però il Marsala fa muro), ma si guarda soprattutto al mercato degli svincolati e uno dei profili sulla lista era anche quello di Paulinho.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, il Palermo ha dato seguito all’interesse facendo un sondaggio per il giocatore (ex Cremonese e Livorno), ma il 31enne brasiliano non avrebbe dato garanzie sul piano fisico.

LEGGI ANCHE

UFFICIALE – IL PALERMO SU ELEVEN: I DETTAGLI

GAZZETTA – “MARTINELLI, CAPITANO DI PRECISIONE SVIZZERA”

VECCHIO PALERMO, 60 GIORNI PER EVITARE IL FALLIMENTO

ABBONAMENTI PALERMO, IL DATO AGGIORNATO

FICARROTTA AL PALERMO? DA MARSALA SECCHE SMENTITE