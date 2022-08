MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Ultimi colpi in vista per la Reggina di Filippo Inzaghi, prossima avversaria del Palermo in campionato, nonché una delle società più attive in questa sessione di calciomercato.

I granata stanno provando l’assalto a Hernani, centrocampista del Genoa, voluto fortemente dal tecnico Inzaghi; al momento però la società rossoblù ha rifiutato tutte le ultime offerte. Più semplice, invece, la trattativa che porta a David Bouah: l’esterno di proprietà della Roma, classe 200, è in cerca di rilancio dopo l’ultima esperienza in Serie C con la maglia del Teramo.

Non possono mancare però le cessioni: Andrea Marcucci ha già lasciato la Calabria dopo aver risolto il contratto, mentre Adriano Montalto è ad un passo dal Cosenza.

LEGGI ANCHE

PALERMO, FELLA CEDUTO IN PRESTITO AL MONOPOLI