La Sampdoria è decisamente scatenata in questo ultimo giorno di calciomercato: la squadra di Ferrero è vicinissima a concludere un altro colpo di mercato, Lorenzo Tonelli dal Napoli. Il difensore toscano lascia il Napoli dopo due anni e poche apparizioni con la maglia dei partenopei.

Si chiude con un prestito con obbligo di riscatto, Tonelli dunque diventerà a tutti gli effetti un giocatore di proprietà della Sampdoria. Per Tonelli i blucerchiati hanno superato la concorrenza del Cagliari, che adesso stanno virando su Klavan del Liverpool.

Per Tonelli potrebbe trattarsi della stagione del riscatto. Il difensore centrale, infatti, all’Empoli si era messo in luce riuscendo anche ad essere convocato da Antonio Conte per uno stage prima di Euro 2016. Dopo l’arrivo al Napoli, voluto dal suo ex allenatore anche in Toscana, Sarri, l’inizio di un calvario tra problemi fisici e incomprensioni tecniche.

