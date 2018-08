Ultime ore di fuoco. Si conclude alle ore 20 la sessione estiva del calciomercato. Su Stadionews la diretta testuale, minuto per minuto, di tutti i colpi delle ultime ore di mercato.

CLEMENZA VA AL PADOVA: PALERMO BEFFATO

ORE 18.42 – Colpi in Serie A: Saponara alla Sampdoria e Zaza firma con il Torino.

ORE 18.37 – Colpo del Cosenza che prende l’attaccante Riccardo Maniero dal Novara.

ORE 18.24 – É ufficiale il trasferimento di Clemenza al Padova.

ORE 18.05 – Salernitana: ufficiale l’arrivo in prestito dalla Lazio di Djavan Anderson (l’anno scorso al Bari).

ORE 17.52 – Clemenza firma con il Padova: niente Palermo per lui.

ORE 17.50 – Si complica la trattativa tra Palermo e Udinese per Jajalo con il bosniaco che potrebbe rimanere in rosanero.

ORE 17.40 – Ufficiale il trasferimento di Emiliano Rigoni dallo Zenit all’Atalanta.

ORE 17.36 – Forte interesse del Palermo per l’attaccante Pucciarelli del Chievo.

ORE 17.30 – Sembra sfumare definitivamente il passaggio di Clemenza al Palermo.

ORE 17.12 – Ufficiale il trasferimento di Tonelli alla Sampdoria.

ORE 17.07 – L’agente di Struna a Sportitalia: “Il Palermo sta cercando un difensore per sostituire Struna che ha tante offerte”.

ORE 17.00 – Colpo Frosinone: arriva Cassata dal Sassuolo.

ORE 16.56 – Parma scatenato: arriva la firma di Gervinho fino al 2021.

ORE 16.54 – Galano ha firmato con il Foggia.

ORE 16.50 – Domani Migliorini alla Salernitana (giocatore svincolato dall’Avellino). Ufficiale Empereur al Verona.

ORE 16.30 – Continuano i colloqui tra Foschi e la Juventus: la trattativa per Clemenza non sarebbe ancora chiusa.

ORE 16.17 – Il Parma chiude per Sprocati: l’attaccante ex Salernitana in arrivo dalla Lazio. Galano, invece, viene ceduto in prestito al Foggia.

ORE 16.11 – Colpo della Cremonese in Serie B: arriva Xian Emmers, centrocampista prodotto del vivaio dell’Inter.

ORE 16.00 – Finito il colloquio tra Foschi e Cherubini (vice ds della Juventus), ma niente da fare: Clemenza sempre più vicino al Padova.

ORE 15.50 – Intrigo Lapadula: l’attaccante del Genoa interessa a Udinese, Frosinone e Nizza (che però avrebbe virato su Niang).

ORE 15.42 – Ancora colloqui in corso tra Foschi e Cherubini (vice ds della Juventus): si prova a risolvere la questione Clemenza, mentre i bianconeri trattano altre operazioni minori con Padova e Pescara.

ORE 15.40 – Colpo in attacco per lo Spezia: arriva Andrej Galabinov dal Genoa.

ORE 15.30 – Di Gennaro vicino al Parma, colloqui in corso con i dirigenti emiliani e il giocatore in prima persona all’Hotel Melià di Milano.

ORE 15.20 – Il Frosinone prende l’attaccante uruguaiano Ardaiz dell’Anversa (l’anno scorso all’Amburgo): superata la concorrenza della Fiorentina.

ORE 15.10 – Il Parma vira su Edera per il centrocampo: Karamoh ribadisce il suo no al trasferimento.

ORE 15.00 – Acceso diverbio all’Hotel Melià fra Rino Foschi e Federico Cherubini (vice ds della Juventus con delega al settore giovanile e alla squadra B: il motivo della lite è legato a Clemenza, il cui arrivo a Palermo sarebbe saltato (I DETTAGLI).

ORE 14.45 – Clamoroso Zaza: niente Sampdoria, che non aveva ancora pronti i contratti. Il Torino piazza il sorpasso.

ORE 14.38 – Nuova avventura in Serie B per Emanuele Terranova: il difensore viene ceduto dal Frosinone alla Cremonese.

ORE 14.25 – Udinese anche sul fronte difensori. Ingaggiato l’olandese (di origini nigeriane) Troost-Ekong dal Bursaspor.

ORE 14.00 – Ragnar Klavan è atterrato a Milano: visite mediche poi la firma del contratto con il Cagliari.

ORE 13.55 – Parma impegnato tra entrate e uscite: Rizzo è richiesto da molte squadre, ma il Foggia resta in vantaggio.

ORE 13.43 – Padova, clamoroso tentativo dei veneti per Clemenza. Il giocatore sembrava destinato al Palermo, ma i biancorossi tentano l’inserimento in queste ultime ore.

PALERMO-UDINESE: SI TRATTA PER JAJALO, NESTOROVSKI…

ORE 13.26 – Verona, Souprayen ceduto all’Auxerre in Francia

ORE 13.13 – Sassuolo, Letschert va in prestito all’Utrecht in Olanda.

ORE 13.12 – Roma, vicina la cessione di Gonalons al Siviglia. Il francese sostituirà N’zonzi, passato proprio ai giallorossi.

ORE 12.48 – Sampdoria, fatta anche per Tonelli dal Napoli: prestito oneroso di 500 mila euro e diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni.

ORE 12.44 – Il Benevento batte un altro colpo: acquistato dal Perugia l’attaccante Bonaiuto.

ORE 12.28 – Milan, arrivata l’ufficialità degli acquisti di Laxalt e Castillejo. Chiuso il mercato in entrata: sfuma il sogno Milinkovic – Savic.

ORE 12.23 – Udinese forte su Jajalo. Il Palermo valuta l’offerta dei bianconeri.

ORE 12.05 – Colpo Spal: ufficiale l’arrivo di Missiroli dal Sassuolo.

ORE 11.54 – Palermo, sfuma Avenatti. L’attaccante uruguaiano va in prestito al Kortrijk (squadra belga).

MERCATO, OFFERTA PER ALEESAMI. NESTOROVSKI E RISPOLI…

ORE 11.48 – La Cremonese puntella la difesa: ufficiale l’arrivo di Terranova dal Frosinone.

ORE 11.10 – Il Palermo torna alla carica per riportare in rosanero l’esterno Rolando. Da battere la concorrenza di Perugia, Cosenza e Livorno.

ORE 10.50 – Sampdoria, accettata l’offerta per Zaza. Al Valencia 2 milioni per il prestito, più un obbligo di riscatto fissato a 12 milioni. Operazione da 14 milioni totali.

MERCATO PALERMO: SEI OPERAZIONI IN USCITA

ORE 10.45 – Udinese, dietrofront del Benfica per Seferovic. I friulano valutano adesso Lapadula: si riapre la pista Nestorovski?

ORE 10.32 – Colpo del Benevento: in arrivo Kapustka dal Leicester. Visite mediche per l’esterno polacco.

ORE 10.16 – Gervinho pronto al ritorno in Italia: rescissione con l’Hebei Fortune (squadra cinese) e firma vicina con il Parma.

ORE 10.04 – Il Palermo prosegue i contatti per un centrocampista: Fossati è l’obiettivo in caso di partenza di Jajalo, ma c’è la concorrenza del Livorno.

ORE 9.55 – Claudio Marchisio ha rescisso il contratto con la Juventus! Il centrocampista lascia i bianconeri.

MARCHISIO, ADDIO ALLA JUVENTUS DOPO 25 ANNI

ORE 9.30 – Sempre più vicino l’accordo fra Parma e Palermo per Rispoli: i rosa abbassano le pretese a un milione di euro, si ragiona sulla formula (l’esterno è in scadenza di contratto nel 2019).

ORE 9.10 – Doppio colpo Perugia: è fatta per l’arrivo in porta di Gabriel (svincolatosi dal Milan) e per il ritorno di Verre in prestito dalla Samp.

ORE 8.50 – Afriye Acquah è un nuovo giocatore dell’Empoli. L’ex Palermo ha firmato il contratto con il toscani: arriva dal Torino, che si rifà subito con il ritorno in Italia di Roberto Soriano (in prestito dal Villarreal).

