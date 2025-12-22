“Mi manda Monastra”, la puntata del 22 dicembre / VIDEO
Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Che valore dare al pareggio di Avellino? Il Palermo può ritenersi soddisfatto oppure sono maggiori i rimpianti per una partita negativa che però si era messa bene? E poi ampio spazio al calciomercato.
Questi e tanti altri gli argomenti affrontati a “Mi manda Monastra” la fortunata trasmissione di approfondimento che il direttore di Stadionews, Guido Monastra, conduce con Roberto Parisi. La trasmissione è visibile su Stadionews con Radio Time e Blogsicilia.it che la trasmettono sui loro siti e sulle pagine Facebook.