Milan - Como non si giocherà in Australia, arriva il dietrofront (definitivo) della Lega ​​

Milan – Como non si giocherà a Perth in Australia: è arrivata la decisione (che sembrerebbe definitiva) della Lega Serie A, che dopo aver trovato ulteriori complicazioni con i corrispettivi asiatici.

Il dietrofront arriva pochi giorni dopo l’annuncio da parte del presidente della Lega Serie A Simonelli, che prima delle semifinali di Supercoppa in Arabia Saudita aveva detto: “Si giocherà lì come da programma. Collina mi ha dato garanzie sugli arbitri asiatici, ha dei fischietti di qualità da segnalare per la partita. Noi accetteremo questa condizione, poi metteremo a punto il resto”.

Secondo quanto riportato da diversi quotidiani tra i quali La Gazzetta dello Sport, a far saltare il banco sarebbero state delle richieste aggiuntive da parte della lega australiana. L’incontro, in programma inizialmente l’8 febbraio, si giocherà dunque a fine febbraio.





