MARCATORI: 10′ p.t. Saelemaekers (M), 24′ p.t. Calhanoglu (M), 45′ p.t. Tomiyasu (B), 4′ s.t. Bennacer (M), 12′ s.t. Rebic (M), 47′ s.t. Calabria (M)



Il Milan va a mille e centra un’altra vittoria travolgendo il Bologna. Per quasi tutto il primo tempo il Milan domina, ma dopo essere andato avanti di due gol “si siede” e Tomiyasu accorcia con un gran sinistro che raffredda gli entusiasmi tra i rossoneri. A inizio ripresa però Bennacer ristabilisce subito le distanze e ben presto Rebic cala il poker. Il Bologna alza bandiera bianca dopo neanche un’ora di gioco e nell’ultima mezz’ora il Milan non inferisce più di tanto. Solo Calabria trova un ulteriore gol nel recupero.

MILAN: Donnarumma 6; Calabria 6,5, Kjaer 6,5, Romagnoli 6, Hernandez 7; Kessié 6,5, Bennacer 7 (dal 34′ s.t. Biglia s.v.); Saelemaekers 7 (dal 17′ s.t. Krunic 6), Calhanoglu 7 (dal 16′ s.t. Bonaventura 6), Rebic 7,5 (dal 37′ s.t. Colombo s.v.); Ibrahimovic 6,5 (dal 16′ s.t. Leao 6,5).



BOLOGNA: Skorupski 5,5; Tomiyasu 6,5 (dal 14′ s.t. Mbaye 5,5), Danilo 4,5 (dal 14′ s.t. Corbo 5,5), Denswill 4,5, Dijks 5; Poli 5, Dominguez 5,5 (dal 15′ s.t. Baldursson 6); Orsolini 5 (dal 30′ s.t. Skov Olsen 5,5), Soriano 5,5 (dal 30′ s.t. Svanberg 5,5), Sansone 4,5; Santander 5.

I MIGLIORI







Rebic: Alla fine a metterci lo zampino è sempre lui, supportato da una gran condizione. Attacca la profondità, punta l’uomo, compie grandi giocate, crea occasioni per i compagni. E nella ripresa Ibrahimovic lo mette nelle condizioni di segnare l’ennesimo gol. Straripante.

Calhanoglu: Nel valzer rossonero in fase offensiva è colui che porta a casa il bottino più sostanzioso. Un gol (grazie all’errore con i piedi di Skorupski) ma soprattutto l’assist per il gol di Bennacer che mette la ripresa in discesa.

Theo Hernandez: Appena il treno prende velocità, il Bologna trema. Per lui un assist e due grandi occasioni per segnare, ma a prescindere da questo si conferma una delle frecce (in tutti i sensi) di questo Milan.

Tomiyasu: All’improvviso il gol che riapre (per poco) la partita. Fatica parecchio in difesa, ma poi si lancia in attacco e la scelta viene premiata con un tiro splendido che si insacca all’incrocio. Lampo fugace.

I PEGGIORI

Danilo/Denswill: Purtroppo per loro e per il Bologna, dire che non ci hanno capito nulla forse è riduttivo. Il Milan in attacco fa quello che vuole e praticamente mai danno l’impressione di potervi porre rimedio.

Sansone: Ci ricordiamo della sua presenza in campo dopo mezz’ora del primo tempo per una sovrapposizione (tutt’altro che reattiva) sull’occasione creata da Orsolini. Per il resto poco o nulla.

